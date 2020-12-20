Ekrem İmamoğlu'dan Sayıştay'ın AnneKart kararına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sayıştay’ın belediyenin, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığı ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığı ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığı eğitim desteğini mevzuata aykırı bulduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin faaliyetleri hakkında Sayıştay tarafından alınan şok edici kararı Twitter hesabından paylaştı.



Ekrem İmamoğlu, “Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun” ifadelerini kullandı.Sayıştay, İBB'nin Anne Kart projesini mevzuata aykırı buldu

