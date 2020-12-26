Ekrem İmamoğlu paylaştı! İstanbullulara ücretsiz dağıtılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da barajların doluluk oranının azalmasının ardından su tasarrufu için İstanbullulara dağıtılacak aparatı tanıttı.

"Bu aparatla ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliriz" diyen Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Bildiğiniz gibi kurak bir mevsim yaşıyoruz, şehrimizin azalan su kaynaklarını çok özenli kullanmak zorundayız. İSKİ evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başlıyor. Lütfen kullanalım, kullandırtalım." ifadesini kullandı.

