Ekrem İmamoğlu: Olmadı, cumhurbaşkanını değiştiririz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezinde, “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” başlığı altında plan ve projelerini açıkladı.

Malum İstanbul’un en büyük sorunlarından birisi ulaşım. Böyle olunca İmamoğlu’nun hangi yeni plan ve projelere dikkat çekeceğine çevrildi gözler. İstanbul’un farklı bölgelerinde yeni projelerinden söz etti İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu, toplantıdan hemen sonra bazı gazetecilerle sohbet etti.

Sohbette dikkat çeken konu ‘Hızray’ idi; Beylikdüzünden Sabiha Gökçen Havalimanı’na uzanacak, İstanbul’un bir ucunu diğer ucuna 1 saatte bağlayacak ve günde 1 milyon yolcuyu taşıması beklenen ‘Hızray’

Ekrem İmamoğlu, ‘Hızray’ın inşa edilebilmesi için projenin öncelikle Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınması ve ardından da Cumhurbaşkanının imzalamasının gerekli olduğuna vurgu yaptı. Tam da bu noktada bir gazeteci devreye girerek, “Bu projenin gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Zira, Cumhurbaşkanı bunu imzalamaz.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun dikkat çeken cümlesi işte tam da burada geldi:



Hemen sonrasında bu ifadesinin farklı yönlere çekilebileceğini, farklı yorumlanabileceğini düşünerek cümlesini tavzih etti:



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Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilerle dar kapsamlı sohbetinde gündeme gelen konulardan biri de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylardı.

İmamoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi mesajları da ilginçti:



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İmamoğlu’nun diğer bazı mesajları da şu şekildeydi:



“Olmadı, Cumhurbaşkanını değiştiririz”

“Tabii ki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kastediyorum. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanını değiştiririz.”

“Ben bu süreçte devletimizin bazı kurumları ile 6-7 görüşme yaptım. Ama kimlerle konuştuğumu açıklayamam!”

“Gençlerle sanaldan sohbet ettim.”

“Öğrencilere yönelik bazı sözleri kınıyorum.”

“Benim Boğaziçi Kampüsü’ne gitmem ve orada görünmemden başka anlamlar çıkabilirdi. Ben öyle bir Belediye Başkanı değilim.”

“Gençler protestolarını yapsınlar ama kampüs dışına da çıkmasınlar.”

“Siyaset bu işe bulaşmamalı.”

“Tek bir kişinin bile burnu kanamamalı.”

“Havaray’a karşı değiliz. Ama Havaray pahalı bir yatırım. İşletmesi pahalı. Uygun bir yer olursa olur, Havaray. Ama mesela Boğaziçi’nin o güzelliğinin bir havarayla gölgelenmesini istemem. Terminaller arası olabilir…”

“İstanbul UKOM’un (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) yapısı bizden sonra nedense değiştirildi. Biz gelene kadar 11 İBB, 10 diğer kurumlardandı. Bizden sonra 11 İBB, 16 diğer kurumlardan şeklinde değiştirildi.”

“300 tane metrobüs aracı alacağız. Yurtdışı borçlanma yapmak istiyoruz. 2021 yatırım planına alınmadı.”

“Sürekli bürokratik engellerle karşılaşıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2 kez yazı yazdık hala cevap gelmedi.”

“Taksi meselesinde ısrar ediyoruz.”

