Ekrem İmamoğlu, İBB’de asgari ücret miktarını açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işveren ve hükümetin oylarıyla 2021 yılı asgari ücretini net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan personel için asgari ücretin net 3100 lira olacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından bazı CHP'li belediyeler asgari ücreti net 3 bin 100 lira olarak belirledi. Önce Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptı.

Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi ile çok sayıda ilçe belediyesinde asgari ücret artışı yapıldı. Manisa Akhisar, İzmir Bornova ve Konak, Mersin Mezitli ve Eskişehir Tepebaşı ilçe belediyelerinde asgari ücret 3100 lira oldu.

“1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personel için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz.”

