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Ekrem İmamoğlu duyurdu! Haziran’da hizmete giriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da inşaatı bitme noktasına gelen “Atık Yakma ve Biyometanizasyon Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

GÜNDEM 25.12.2020, 16:34
Ekrem İmamoğlu duyurdu! Haziran’da hizmete giriyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Kemerburgaz Kısıkmandıra mevkiinde inşaatında sona gelinen “Atık Yakma ve Biyometanizasyon (organik atıklardan biyogaz üretimi) Tesisleri”nde incelemelerde bulundu. Tesisin 2021 Haziran’ında hizmete gireceğini ifade eden İmamoğlu, “Bizim adımıza, 2021’de önemli açılışlar yapacağımız, devreye alacağımız tesislerden bir tanesi. Özellikle çevreyi destekleyen yatırımlar, küresel ısınmayı, iklim değişikliğini konuştuğumuz bu günlerde çok çok daha önemli hale geliyor. O bakımdan bu ve benzeri tesisleri, yatırımları İstanbul’da devreye almak, yeni projeleri sürecin içine katmak bizlerin sorumluluğu” dedi. Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük evsel atık yakma tesisi özelliğine sahip tesiste, İstanbul’da oluşan evsel atıkların yüzde 15’i işlenecek. Bu sayede 1 milyon 400 bin kişiye yetecek kadar elektrik üretilecek.

İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Hem enerji açısından hem de çöpün bertarafı açısından çok önemli bir tesis. Buranın enerji sözleşmesiyle ilgili bir sözleşme uzatımı sağlanmıştı. Bu da Haziran sonunda bitiyor. Ama arkadaşlarımdan aldığım net bilgiye göre, inşallah Mayıs ayı içerisinde, burası tam anlamıyla sorumluluğunu yerine getiren bir tesise dönüşecek. Sıkı bir enerji tesisi. İstanbul çöpünün yaklaşık yüzde 15’ine varan kısmının bertaraf tesisi aynı zamanda. Bu karakteri ile önemli bir yatırım. İstanbul’umuza hayırlı olsun.”

Yüzde 99 oranında tamamlanan tesiste; yemek, sebze, meyve ve ömrünü tamamlamış ambalajlı gıda atıkları işlenecek. İstanbul genelinde üniversiteler, hastaneler, oteller, lokantalar, askeri ve sosyal tesisler, büyük marketler gibi noktalarda organik içerikli katı atıklar toplanacak. İlçe belediyeleri tarafından kaynağından ayrı ayrı toplanacak atıklar, transfer istasyonlarına getirilecek. Burada biriken atıklar, işlenmek üzere tesise götürülecek. Yılda 1 milyon ton evsel atığın işleneceği tesiste, aynı zamanda enerji üretimi de gerçekleştirilecek. Günlük 3000, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük evsel atık yakma tesisi olacak. Tesis, her biri günlük 1000 ton atık yakma kapasiteli 3 hattan oluşacak. Atıklar, tesise kamyonlar ile taşınacak ve herhangi bir ayrıştırmaya gerek duymaksızın depolama alanına boşaltılacak. Bu alanda depolanan atıklar, 3 adet “katı atık vinci” aracılığıyla “ızgaralı yakma ünitelerine” taşınacak. Izgaralı sistemde yakılan atıkların ısısından elde edilen buhar, tribünlere gönderilecek. Bu tribünler aracılığıyla da yaklaşık 78 MW/saat elektrik enerjisi elde edilecek. Bu enerjiden, tesisin tüm iç ihtiyacı ve artan enerji sayesinde de 1 milyon 400 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Tesis ile 100 hektarlık depolama alanından tasarruf sağlanacak. İstanbul’da oluşan evsel atıkların yüzde 15’i, yakma yöntemi ile hem atıklar ortadan kaldırılacak hem de bu sayede elektrik üretilecek. Elde edilecek elektrik ile Türkiye’nin enerji açığının giderilmesine katkı sağlanmış olacak. Çöp taşıma maliyeti azalırken, koku sorunu da ortadan kaldırılacak. Son teknolojinin kullanıldığı tesiste, emisyon değerleri Avrupa Birliği limitleri altında olacak. Tesiste kullanılacak en son teknolojili “baca gazı arıtma sistemi” ile çevreye zarar verilmeyecek. Bacadan çıkacak gazlar, “sürekli emisyon ölçümü sistemi” ile sürekli izlenecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede, çöplerden çıkan sera gazı salınımının yüzde 33’ünden kurtulmuş olunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kurulan sistem ile sera gazı salınımını canlı olarak izleyebilecek. Tesis ile yerli üretim desteklenecek. Tesiste, 90 kişilik bir ekip çalışacak. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın yüklenicisi olduğu tesisin yapım müşavirliğini İSTAÇ A.Ş. yüklendi.
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