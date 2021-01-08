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Ekrem İmamoğlu: Ben camiyi bilirim, Kur’an kursunu bilirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminde inşasına başlanan Beylikdüzü İbrahim Cevahir Camii’nin ibadete açılışına katıldı.

GÜNDEM 08.01.2021, 16:29
Ekrem İmamoğlu: Ben camiyi bilirim, Kur’an kursunu bilirim
İmamoğlu: “Kurtuluş Savaşı’mızı camilerimizden yola çıkarak kazandık”
Yapımına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçe belediye başkanlığı döneminde başlanan Beylikdüzü’ndeki İbrahim Cevahir Camii, ibadete açıldı. Kılınacak ilk Cuma namazı öncesinde konuşan İmamoğlu, camilerin insanların buluşma noktaları olduğunu belirtti. “Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlatır camilerimiz” diyen İmamoğlu, “Biz, milli dayanışmayı da bu camilerde yaşattık ve yaşadık. Biz, milli Kurtuluş Savaşı'nı da camilerde hararetlenerek, yollara çıkarak, yollara dökülerek kazandık. Yani buralar, bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Maneviyat içerir. İçine hiçbir duygu giremez. Siyaset hele hele siyaset, şu kapıdan içeri hiç giremez. Allah esirgesin, Allah korusun. Buranın sahibi yoktur. Sahibi, Yüce Allah. Burada Allah'la baş başa kalırız, kul Allah'la baş başa kalır” ifadelerini kullandı.

Camilerin insanların buluşma noktaları olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

İlçe müftüsünün davetli olduğu halde ilk ibadete gelmediği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu benim ilk yaşadığım şey değil. Cami yaparken nasıl engellediğimiz, taziye evi yaparken nasıl engellediğimiz… Müftülük yaparken nasıl engellendiğimizi Yüce Allah biliyor, ben biliyorum kullar da biliyor. Bak bu 7 senedir yaşadıklarım; yeni değil. Ya ben, ‘Allah akıl versin’ diye dua ediyorum onlar için. Dediğim tek şey de budur, başka hiçbir şey demem. Allah'ım onlara gani gani akıl versin, rahmet yağdırsın onlara. ‘Amin’ deyin; ihtiyaçları var. Benim inancımı temsil eden herkesin, hiç kimsenin siyaset ile zerre ilgisi olamaz. Ben çünkü, onun önünde önümü iliklerim, duamı ederim. Ona duyduğum saygıyı tarif edemem. Ben, o ocaklarda yetiştim. Bir imama, bir müftüye saygıyı bilirim. Ben sokağı bilirim, mahalleyi bilirim, camiyi bilirim, Kur’an kursunu bilirim.” diye konuştu.
“Hayata dair güzel nasihatler verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlatır camilerimiz. Bu birleşmenin ve buluşmanın odağıdır. Biz, milli dayanışmayı da bu camilerde yaşattık ve yaşadık. Biz, milli Kurtuluş Savaşı'nı da camilerde hararetlenerek, yollara çıkarak, yollara dökülerek kazandık. Yani buralar, bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Maneviyat içerir. İçine hiçbir duygu giremez. Siyaset; hele hele siyaset, şu kapıdan içeri hiç giremez. Allah esirgesin, Allah korusun. Buranın sahibi yoktur. Sahibi, Yüce Allah. Burada Allah'la baş başa kalırız, kul Allah'la baş başa kalır. O bakımdan buranın birleşme ve buluşma ruhuna herkesin uyum içerisinde saygı duyarak saygı göstererek hareket etmesi lazım.”
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