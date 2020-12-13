Ekrem İmamoğlu açıkladı: 1 Ocak'ta hizmete giriyor

Eminönü- Alibeyköy Tramvay hattının test sürüşüne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eminönü-Alibeyköy hattını yapan yüklenici firma yetkilileri, ilk olarak Alibeyköy Durağı'ndaki tramvay hattının kontrol merkezini ziyaret etti. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy'dan bilgiler alan İmamoğlu'na, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.



Tramvayda gazetecilere tramvay hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnşallah hat 1 Ocak'ta açılacak. Yeni yıla bu hattımızla girmiş olacağız. Sıkı bir emek var. Tarihi bir hatta burası hizmet verecek. Balat'ı, Cibaliye'yi, Ayvansaray'ı, Eminönü'nü, Sirkeci'yi, Eyüpsultan'ı içine alan bir hat. Alibeyköy'e kadar sıkı bir hat. Zemin sorunları yaşandı onları çözdük. Sıkı bir çalışmayla 1 Ocak'a yetişiyor" açıklamasında bulundu.



Ekrem İmamoğlu konuşmasının devamında, “Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattıyla buluşuyor. Metrobüs hattıyla buluşuyor. Yenikapı-Taksim metro hattıyla buluşuyor. Entegre bir işlevi de var. Sadece Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açtığımızda bile metrobüs yoğunluğunda günde 50 bin azalma yaşadık. Bu tür hatlar yoğunlaştıkça ve insanlarımız buna alıştıkça, biraz zaman alabiliyor bu alışma dönemi 6 ay ile 1 yıla kadar uzayabiliyor. Bu hatların oldukları noktada hem İETT taşımacılığının rahatlayacağını hem D-100 üzerindeki araç trafiğinin özellikle rahatlayacağını öngörebiliyorum. Çok faydalı bir hat olacak. Tarihi ve turistik açıdan da desteği çok yüksek bir hat. Eminönü'nden Alibeyköy'e kadar Haliç boyunca 4 parçada peyzaj yarışma projesi bitirdik. Şuan uygulama projeleri bitmek üzere. 2021'de buradaki peyzaj çalışmalarını da bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

