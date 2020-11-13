EKPSS'ye girecekler dikkat! EKPSS sınavı pazar günü yapılacak

ÖSYM Başkanlığınca yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacak.

EKPSS, saat 10.15'te başlayacak

. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak

Her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanan testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak.

Ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre uygulamaları yapılacak.

Öte yandan sınavda yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınacak.

EKPSS giriş belgesi ile ilgili sınav yerleri açıklandı.

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

EKPSS adaylarına ÖSYM'den sınav saati uyarısı da geldi.

Buna göre adayların zamanında gelmeleri istendi. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

EKPSS sınavları için koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınacak.

Sınav binaları ve salonlarında sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak sınıflar dezenfekte edilecek.

Sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınava girecek adaylar HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Koronaavirüs tespit edilen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek, yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak

Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.

EKPSS sınav sonuçları, 17 Aralık'ta açıklanacak.

