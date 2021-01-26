EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS'de tercihleri sona erdi. EKPSS'de tercihleri geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi.
GÜNDEM 26.01.2021, 10:35
ÖSYM engelli adayların memur olmalarını sağlayan EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı.
Aldıkları puanlar ile tercihlerde bulunan adaylar, ÖSYM'nin sonuç tarihini bekliyor.
EKPSS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Bir önceki EKPSS sınav tercihleri 30 Kasım 2020’de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020’de açıklanmıştı.
2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.
Aldıkları puanlar ile tercihlerde bulunan adaylar, ÖSYM'nin sonuç tarihini bekliyor.
EKPSS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Bir önceki EKPSS sınav tercihleri 30 Kasım 2020’de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020’de açıklanmıştı.
2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.
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