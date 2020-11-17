EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi...

ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü 81 ilde düzenlenmişti.

ÖSYM'nin sınav sonuç takvimine göre EKPSS sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanacak.

EKPSS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı da erişime açıldı.

Sınava katılan adaylar EKPSS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

17 Aralık'ta açıklanacak EKPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

EKPSS kura başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

