Son Dakika
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS yerleştirme sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanacak.
GÜNDEM 09.12.2020, 14:43
1
ÖSYM tarafından 15 Kasım'da yapılan sınavın ardından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
ÖSYM engelli adayların memur olmalarını sağlayan EKPSS sonuçlarını 17 Aralık 2020'de erişime açacak.
Sınava giren adaylar EKPSS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
ÖSYM engelli adayların memur olmalarını sağlayan EKPSS sonuçlarını 17 Aralık 2020'de erişime açacak.
Sınava giren adaylar EKPSS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
Sayfalar Tümü