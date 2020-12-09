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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı

EKPSS sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS yerleştirme sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanacak.

GÜNDEM 09.12.2020, 14:43
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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
ÖSYM tarafından 15 Kasım'da yapılan sınavın ardından  Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 
ÖSYM  engelli adayların memur olmalarını sağlayan EKPSS sonuçlarını 17 Aralık 2020'de erişime açacak.
Sınava giren adaylar EKPSS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
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