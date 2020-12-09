EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı

ÖSYM tarafından 15 Kasım'da yapılan sınavın ardından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ÖSYM engelli adayların memur olmalarını sağlayan EKPSS sonuçlarını 17 Aralık 2020'de erişime açacak.

Sınava giren adaylar EKPSS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

