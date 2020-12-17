EKPSS sonuçları bugün açıklanıyor!

ÖSYM tarafından 15 Kasım'da yapılan sınavın ardından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediliyordu.



Sınava giren adaylar EKPSS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

EKPSS sonuçları bugün açıklanacak.





EKPSS sonuçları ile ilgili olarak ÖSYM Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

