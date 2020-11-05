EKPSS ne zaman? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

2020 EKPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabilecek.



ÖSYM’nin duyurusunda, 15 Kasım'da uygulanacak 2020 EKPSS’ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı, sınav giriş belgelerini internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceği belirtildi.



ÖSYM yaptığı açıklamada sınava girecek öğrenciler için kritik bir de duyuru yaptı

ÖSYM "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.



2020-EKPSS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/jGegEbpNuc pic. twitter.com/d78GGYqjdB

— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 3, 2020



2020-EKPSS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/jGegEbpNuc pic. twitter.com/d78GGYqjdB pushfn('ads'); — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 3, 2020

