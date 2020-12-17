EKPSS cevap kağıtları aday cevapları açıklandı!

Engelli vatandaşların memur olmasını sağlayan EKPSS sonuçları bugün açıklandı.

15 Kasım 2020 tarihinde yapılan sınavın cevap kağıtları da erişime açıldı.

EKPSS cevap kâğıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.



ÖSYM'den yapılan açıklamada "ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Aralık 2020 tarihinde saat 12.20’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır" denildi.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.



