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Ekonomist Uğur Gürses'ten, Merkez Bankası yorumu: "Büyük hata!"
Ekonomi uzmanı Uğur Gürses, Merkez Bankasının açıkladığı faiz arttırımı kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Büyük hata!" dedi.
GÜNDEM 19.11.2020, 15:00
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Ekonomist Uğur Gürses Merkez Bankasının açıkladığı faizin 475 baz puan artırılarak yüzde 15’e kararı sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Açıklanan kararın geleceğe dair sinyal vermediğine dikkat çeken Ekonomist Uğur Gürses, "Üretici fiyatları son 3 ayda yüzde 3-3.5 artarken, Merkez Bankası'nın geleceğe dair sinyal vermemesi büyük hata... Mevcut fiili durumu resmileştirmesi kredibiliteyi tesis etmez." yazdı.
Üretici fiyatları son 3 ayda yüzde 3-3.5 artarken, Merkez Bankası'nın geleceğe dair sinyal vermemesi büyük hata...Mevcut fiili durumu resmileştirmesi kredibiliteyi tesis etmez.
— uğur gürses (@ugurses) November 19, 2020
Üretici fiyatları son 3 ayda yüzde 3-3.5 artarken, Merkez Bankası'nın geleceğe dair sinyal vermemesi büyük hata...Mevcut fiili durumu resmileştirmesi kredibiliteyi tesis etmez. — uğur gürses (@ugurses) November 19, 2020
Açıklanan kararın geleceğe dair sinyal vermediğine dikkat çeken Ekonomist Uğur Gürses, "Üretici fiyatları son 3 ayda yüzde 3-3.5 artarken, Merkez Bankası'nın geleceğe dair sinyal vermemesi büyük hata... Mevcut fiili durumu resmileştirmesi kredibiliteyi tesis etmez." yazdı.
Üretici fiyatları son 3 ayda yüzde 3-3.5 artarken, Merkez Bankası'nın geleceğe dair sinyal vermemesi büyük hata...Mevcut fiili durumu resmileştirmesi kredibiliteyi tesis etmez.
— uğur gürses (@ugurses) November 19, 2020
Üretici fiyatları son 3 ayda yüzde 3-3.5 artarken, Merkez Bankası'nın geleceğe dair sinyal vermemesi büyük hata...Mevcut fiili durumu resmileştirmesi kredibiliteyi tesis etmez. — uğur gürses (@ugurses) November 19, 2020
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