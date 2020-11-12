Ekonominin kötü yönetilmesinin baş sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Türkiye’de ekonominin battığı ifade eden Özkoç, “Ekonominin kötü gitmesinin de, kötü yönetiminde baş sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının yeterli olmadığını belirten Özkoç, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya davet etti.



Ekonominin battığını dile getiren Özkoç, “Hazinede bir kuruş para yok. Recep Tayyip Erdoğan yönetimi Türkiye’yi yedi bitirdi. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Erdoğan birinci kendisinin ikinci damadının sorumlu olduğu krizle ilgili reçete açıkladı. Bunun içinde bir vatandaşa acı reçete var. 18 yıllık iktidarın ardından vatandaşa hala acı reçete çıkarılıyorsa bu Türkiye’yi yönetemediklerinin ispatıdır. Vatandaşa acı reçete çıkarılırken Saray’lardan, uçak filosundan fedakârlık yapılmıyor. Saraylarda israf, şatafat devam ediyor” dedi.



Adalet sistemini bitirenin AKP iktidarı olduğunu söyleyen Özkoç şöyle devam etti: “Reçetenin ikinci bölümünde Erdoğan “Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendireceğiz” diyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çıkmış yargı reformundan bahsediyor. Sanki adalet sistemini kendileri bozmamış gibi. Yargıya güven en dip noktaya düşmüşse bunun sorumlusu AKP iktidarlarıdır. Şimdi çıkıp reform diyerek, günü kurtaramazsınız. 18 yıldır kuramadığınız hukuk devletini birkaç ayda nasıl kuracaksınız? Buna kimse inanmaz. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi bir ülkede hukukun varlığından söz edilebilir mi?” dedi.



Sokak röportajı veren vatandaşların tutuklandığını bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Özkoç, “Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili sokak röportajında "Onlar aile şirketiydi" diyen yurttaş ve mikrofon tutan muhabir ifadeye çağrıldı. Antalya’da sokak röportajı sırasında konuşan İsmail Demirbaş, verdiği röportaj sırasında ülkedeki ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren cümleler sarf ettiği için tutuklandı. Milletvekillerimiz tutuklanan vatandaşlarımızın yanında olacaklar. Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sonuna kadar savunacağız. Vatandaşlar derhal serbest bırakılmalıdır. İfade özgürlüğü ayaklar altına alınamaz” dedi.



Ekonomik sorunların eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla son bulmayacağını belirten Özkoç, “Ekonominin kötü gitmesinin de, kötü yönetiminde baş sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendisi istifa etmeli hem Türkiye’yi hem milletimizi kurtarmalıdır. Vatandaşları tutuklayarak düştüğü bu durumdan kurtulamaz. Vatandaş isyan ediyor. Bağırıyor “Bu diktatörlük son bulmalıdır” diyor. Gözaltına alınıyor. İşçi, emekçi hakkını arıyor. Şiddetle bastırılıyor. Baskılarla bir yere varamazsınız” dedi.



Çalışanların % 60’ının asgari ücret aldığını belirten Özkoç, “2 bin 300 TL’ye mahkum ettiler. Geri kalanın büyük bölümünün maaşı da 3 bin 500’ü geçmez. İşsizlik rekor seviyede. Bir aile her gün simit yese, ev kirası, elektrik, su faturası derken cebinde beş kuruş kalmıyor. Bu insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Köle düzenidir. Vatandaş geçinemiyor… Erken seçim artık zorunluluktur. Bu vatandaş sizi ilk seçimde tarihin derinliklerine gömecek” dedi.



CHP’nin ekonomiyi düzeltmek için iktidara talip olduğunu belirten Özkoç, “CHP iktidarında Aile destekleri sigortası uygulamaya konulacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, millet çöp konteynırlarında yiyecek aramak zorunda kalmayacak. Yerli üretim desteklenecek. İş insanlarımız dünyayla rekabet edebilecek hale gelecek. Türkiye’de üretilen hiçbir tarımsal ürün ithal edilmeyecek. Asgari ücret yaşanabilir bir seviyeye çıkarılacak ve vergiden muaf olacak. Üniversite gençliğinin barınma sorunu kalmayacak, her öğrenci devlet yurtlarında sıcak huzurlu bir barınma imkânına sahip olacak. Vatandaş Anayasa’da da yazdığı gibi gerçek bir laik, demokratik sosyal ve hukuk devletinin bütün imkanlarından eşit bir şekilde yararlanacaktır” dedi.



CHP’nin hazırladığı “21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” ve “Arpalık Aile Şirketi” raporlarına dağıtım ve satış yasağı getirilmesinin ardından bugün de internet sitesinden kaldırılması için karar geldiğini ifade eden Özkoç, “Raporlarda gerçekleri sorduğumuz için toplatmak istiyorlar.” dedi.



Kovid -19 salgınıyla mücadelede ipin ucunun kaçtığını vurgulayan Özkoç, şöyle konuştu: “Kovid -19’la mücadele bir tane ciddi önlem yok. Ancak 65 yaş üstü vatandaşları eve kapatıyorlar. Sağlık bakanının önerisiyle 2021 Dünya Sağlık Çalışanları yılı ilan edilmiş. Peki, sağlık çalışanlarının gerçekten beklediği adımlar atılıyor mu? Hayır! Dün hekimler “tükendik ışık yak” kampanyası başlattılar. Neden? Çünkü ölüyorlar. Bu süreçte 63’ü hekim toplam 145 çalışanı Kovid – nedeniyle hayatını kaybetmiş Kovid – 19’un meslek hastalığı kabul edilmesini istiyorlar. Tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri ek ödemelerin yapılmasını istiyorlar. Bir sağlık çalışanına 7 TL ek ödeme olur mu? Şov güzel. Ama sağlık çalışanlarını korumuyor. Gerçeği yansıtmayan rakamlar açıklayarak salgının büyümesine ve sağlık çalışanlarının yükünün artmasına neden olan uygulamalardan vazgeçin.”

