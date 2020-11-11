"Ekonomimizi kimin batırdığı belli ama onu görevden alacak kimse yok"

Dünya gazetesi yazarı Osman Ulagay, Türkiye’de ekonomi yönetiminde yaşanan son değişikliklerle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Ulagay, “Ekonomimizi kim batırıyor?” başlıklı köşe yazısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal ile ilgili şu yorumunu aktardı:



Ulagay, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek şunları yazdı:



Wall Street Journal gazetesinden Türkiye hakkında yorumları da aktaran Ulagay yazısını şöyle sonlandırdı:



Ülkemizin her konuda tek seçicisi olan makamın tercihiyle TCMB başkanılığına getirilmiş olan Murat Uysal’ın bir gece ansızın bu görevden alınmasına ve yerine AKP’nin kurduğu 64. ve 65. TC hükümetlerinde Maliye Bakanlığı yapmış olan Naci Ağbal’ın getirilmesi üzerine ne düşündüğümü soran birkaç yakınıma, Maliye Bakanlığı’nda yetişen bir bürokrat olan Ağbal’ın son yıllarda TCMB başkanlığına getirilenlerden farklı bir ekole mensup olduğunu ve onun şimdi bu göreve getirilmesinin taşların yerinden oynamasına yol açabileceğini söyledim. Pazar akşamı Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberini duyunca da fazla şaşırmadım. Nasıl oldu bilmiyorum ama birileri ekonominin tehlikeli bir çıkmaz sokağa girdiğini tek seçiciye anlatmış ve onu ikna etmişti her halde.

Şimdi gelinen noktada Berat Bey’in herkesle adeta alay ederek tekrarladığı “ Dolar iner de, çıkar da, ben ona bakmıyorum” anlayışının yerini farklı bir anlayışa bırakacağı ve TCMB’nin yeni başkanı Ağbal’ın bu görevi kabul ederken ileri sürdüğü koşulların kendisini bu göreve getiren kişi tarafından kabul edildiği söyleniyor. Bu söylenti bile döviz fiyatlarının biraz gerilemesine yetti aslında.

Türk Lirası'nın 2020 yılında dünyada en çok değer kaybeden paralardan biri olması ve TCMB’nin bu gidişi değiştirecek adımları atmaktan çekinmesi Türkiye’yi çok tehlikeli bir noktaya getirdi. Uçuruma doğru gidişi durdurmak için uluslararası piyasalarda oluşmuş olan olumsuz algıyı değiştirmek gerekiyor.

Yaşanan son gelişmeler üzerine Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan David Gauther Villars imzalı yazıda şöyle deniyor: “ TCMB’nin yeni başkanı Mr. Ağbal, 20152018 arasında maliye bakanı olarak görev yaparken işini iyi bilen bir teknokrat olarak tanınıyordu ama şimdi TCMB Başkanı olarak görev yaparken kendinden önce bu göreve gelenler gibi onun da Mr. Erdoğan’ın müdahaleleri nedeniyle düşündüklerini yapabileceğinden kuşku duyuluyor.”

Türkiye ekonomisinin uçurumun kenarına geldiği noktada çıkış yolunu bugüne kadar kimin tıkadığı aslında belli ama onu görevden alacak kimse yok.

