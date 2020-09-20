Ekonomimize operasyon mu var? Türkiye'nin kredi notu neden düşüyor?

TV5'te yayınlanan 'Ekonomi ve Ötesi' programında bu hafta Ekonomimize operasyon mu var sorusuna cevap arandı

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan ve Ekonomist İbrahim Kahveci’nin katıldığı programı Hasan Basri Akdemir sundu.

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan demokrasiden hukuktan güven veren ekonomi politikalarından uzaklaşıldığını bunun da ekonomiyi ciddi anlamda etkilediğini belirtti.

AK Parti hükümetinin bu krizlerin üstünü örtmek için iç siyaseti meşgul edecek dış güçlerde dış mihraklarda bize oyun oynanıyor argümanlarına sığındığını söyleyen Özcan hükümetin suçu kendi hatalarında bulmak yerine dışarda aradığını kaydetti.

Türkiye’ye asıl oyun oynayanların dış mihraklar değil Berat Albayrak ve ekonomi yönetimi olduğu vurgulayan Özcan Türkiye’nin bazı Afrika ülkeleriyle aynı notu aldığına dikkat çekti. Ekonominin çok kötü yönetildiğini söyleyen Özcan, ekonomik güvensizlikten dolayı yabancı yatırımcıların 13.5 milyar dolarını Türkiye’den çektiğini duyurdu.

Son iki senede Türkiye’de yüzde 30’un üzerinde enflasyon olduğunu söyleyen Özcan kamunun borç stokunun 1 trilyondan 1 trilyon 750 milyara çıktığını belirtti.



Programında konuşan Kahveci, "Dış güçler saldırdı, ekonomimizi bozdu' gibi vatandaşa basit ve hamasi söylem dışında somut gerçeklerin sunulması gerekir" dedi.

Kahveci , AK Parti hükümetinin sözde farklı, eylemde farklı politikalar güttüğünü belirterek sözde yerli ve milliler ancak bütün işlerini dolarla çeviriyorlar dedi. Türkiye’de fikir özgürlüğüyle ilgili rekorlar kırıldığına dikkat çeken Kahveci ülke yönetimdeki tüm olumsuzlukları komplo teorisine bağlandığını söyledi.

Kahveci yalanla peynir gemisinin yürümeyeceğini Türkiye’nin yalan politikalarla Akdeniz’de tek başına kaldığını iç politika yenilen yalanların dünyada itibar görmediğini kaydetti.

TÜRKİYE’NİN NOTU NEDEN DÜŞÜRÜLÜYOR?

Türkiye’de adaletin hukukun kurumların çalışmadığını da belirten Kahveci TL’nin değer açısından 94 ve 2001'in çok aşağısında kalarak değersiz bir kağıt parçasına döndüğünü söyledi.

Kahveci Türkiye’deki krizin uzun süreli bir kriz olduğunu ve bunun devam edeceğini vurgulayarak ülkenin içeriden çürüdüğünü bildirdi.



