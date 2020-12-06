Ekonomik sorunlarla boğuşan vatandaşa, Fatma Şahin'in bulduğu çözüm!

Gaziantep'te evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ve ayakkabı boyamak için sokağa çıkan bir vatandaş gündeme oturdu. Vatandaş, evinde 4 çocuğu olduğunu, aç olduğunu ve ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Ekonomik sorunları olan vatandaşa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Fatma Şahin'in bulduğu çözüm ise tepki çekti. Şahin ayakkabı boyayan vatandaşa televizyon hediye edildiğini açıkladı.

Fatma Şahin konuyla ilgili attığı tweette, "Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..." dedi.



Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar.Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse... https://t.co/WmtNE0Uhvh

— Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 5, 2020



Şahin'in bu açıklamaları, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar.Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse... https://t.co/WmtNE0Uhvh — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 5, 2020

