Ekonomik kriz derinleşti! Vatandaşın ihtiyaç kredisi borcu tavan yaptı

Ekonomik kriz derinleştikçe vatandaşın bankalara olan borcu da günden güne artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, sektörün kredi hacmi 6 Kasım ile biten haftada 39 milyar 414 milyon lira artış gösterdi. Bankaların toplam kredi hacmi ise 3 trilyon 696 milyar 825 milyon liraya yükseldi.

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarı 6 Kasım ile biten haftada 948 milyon lira artarak 670 milyar 529 milyon liraya çıktı. Kredilerin 278 milyar 919 milyon lirası konut, 11 milyar 330 milyon lirası taşıt ve 380 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden meydana geldi.

Verilere bakıldığında yine aynı dönemde dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 243 milyon lira yükselerek 606 milyar 161 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 azalarak 137 milyar 68 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 805 milyon lirası taksitli, 75 milyar 262 milyon lirası taksitsiz olarak sıralandı.

