Ekonomik kriz AKP'yi de vurdu! Maaşlar ödenemiyor
Ekonomik kriz AKP'yi de vurdu. Genel merkezden, son 3 aydır ilçe bina kirası ve çalışanların maaşının ödenmesi için para gönderilmiyor.
GÜNDEM 08.12.2020, 09:00
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Ekonomik kriz iyice kendisini hisstermeye başladı. Birçok firma konkordato veya iflas ilan ederken ülkemizde artan işsizlik pandemi ile birlikte gün geçtikçe daha da çok artmaya başlamıştı. Türkiye'de etkisini iyice gösteren ekonomik kriz bu kez AKP'yi vurdu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Genel merkezden, son 3 aydır ilçe bina kirası ve çalışanların maaşının ödenmesi için para gönderilmiyor. AKP'de görevli çalışanların maaşlarını alamaması sonrası duydukları rahatsızlıkları ilçe başkanlarına ilettikleri partide konuşulurken, bina sahiplerinin de ödenmeyen kiralar için partiye noter kanalıyla ihtar çekmeye hazırlandıkları öğrenildi.
Haberde yer alan bilgilere göre AKP'li bir yöneticinin söz konusu iddiaları doğrulayarak şöyle konuştu:
" İstanbul’da bazı ilçelerde çalışanların maaşı ödenemediği gibi bina kiralarında da aksamalar yaşanıyor.
Yaşanan sıkıntı nedeniyle mahalle irtibat büroları da kapatılmaya başlandı. Anadolu’dan da şikâyetler alıyoruz. Bunun kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Genel merkezden, son 3 aydır ilçe bina kirası ve çalışanların maaşının ödenmesi için para gönderilmiyor. AKP'de görevli çalışanların maaşlarını alamaması sonrası duydukları rahatsızlıkları ilçe başkanlarına ilettikleri partide konuşulurken, bina sahiplerinin de ödenmeyen kiralar için partiye noter kanalıyla ihtar çekmeye hazırlandıkları öğrenildi.
Haberde yer alan bilgilere göre AKP'li bir yöneticinin söz konusu iddiaları doğrulayarak şöyle konuştu:
" İstanbul’da bazı ilçelerde çalışanların maaşı ödenemediği gibi bina kiralarında da aksamalar yaşanıyor.
Yaşanan sıkıntı nedeniyle mahalle irtibat büroları da kapatılmaya başlandı. Anadolu’dan da şikâyetler alıyoruz. Bunun kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz"
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