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Ekonomide acı reçete! 27 bine yakın esnaf kepenk indirdi
Ak Parti'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işletmelerin düştüğü acı tabloyu paylaştı.
GÜNDEM 21.11.2020, 10:28
Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamalar esnafa pahalıya mal oldu. Ak Parti hükümetinin faizli krediden başka destek vermemesi küçük işletmelerin teker teker kepenk indirmesine neden oldu.
Ekonomideki kriz tablosunu ortaya çıkaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre ocak-ekim döneminde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 16.61 artışla 15.745'e ulaştığını açıkladı. Rapora göre yine aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12.67 artışla 11.223'e çıktı. Böylece 10 aylık dönemde 26.968 işyeri kapandı. 2020 yılının ilk on aylık döneminde geçen yıla oranla kapanan şirket sayısı yüzde 12.67 artışla 11.223'e ulaştı.
Ekonomideki kriz tablosunu ortaya çıkaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre ocak-ekim döneminde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 16.61 artışla 15.745'e ulaştığını açıkladı. Rapora göre yine aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12.67 artışla 11.223'e çıktı. Böylece 10 aylık dönemde 26.968 işyeri kapandı. 2020 yılının ilk on aylık döneminde geçen yıla oranla kapanan şirket sayısı yüzde 12.67 artışla 11.223'e ulaştı.
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