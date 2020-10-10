Ekonomi uçuyorsa SGK neden batıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamasının ardından tartışmalar da dinmek bilmiyor. Albayrak, üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getirecek adımları atacağız açıklamasını yaparken Türkiye ekonomis için pembe tablolar çizmeyi de ihmal etmedi.

Ancak rakamlar hiç te öyle söylemiyor!

Resmi verilere göre Türkiye’nin en yüksek bütçeli kurumlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir-gider dengesi hızla bozuluyorç

Uzmanlar SGK'nın 2020 Ocak-Temmuz arasındaki ilk yedi ayda tarihi rekor kırarak 50 Milyar TL "açık" verdiğini belirtirken prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı %71,8’den %62,7’ye düştüğüne dikkat çekti.

SGK’nın gelir- gider dengesi hızla bozulduğunu ifade eden ekonomistler kurumdaki gelirler ve giderler arasındaki uçurumun hızla büyüdüğünü kaydediyor.

SGK'nın 2019 yılında toplam 39.9 milyar TL olan açığı bu yılım ilk 7 ayında tarihi rekor kırarak 50 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

İşsizlik oranın artışı, kayıt dışı istihdam oranın yüksekliği, istihdam oranının düşüklüğü ve tüm bunlara bağlı olarak ta aktif/pasif oranı düşmesine dikkat çeken ekonomistler tüm bunların gelir gider dengesinin bozulmasının en önemli nedenleri arasında olduğunu belirtiyor.

Prim gelirlerindeki rakamlara da dikkat çeken uzmanlar emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranlarının giderek düştüğünü ifade ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en önemli finansman kaynağı olan prim gelirlerinin 2019 yılında emekli aylıkları ve sağlık ödemelerinin %71,8’ni karşılarken bu oranın prim gelirlerinin azalması ve prim alacaklarının tahsil edilememesi nedeniyle 2020 yılı Ocak-Temmuz ilk 7 ayda % 62,7’ye düştüğü görülüyor.

Türkiye'de yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizlik günden güne daha da artarke kriz ve dövizdeki artışın sonucu olarak yüzlerce işyeri, fabrika kapandığı ve binlerce işçinin işten çıkarıldığı kaydediliyor. Bu nedenle prim ödeyemeyenlerin sayısının giderek artması ve prim alacaklarının tahsil edilememesi SGK'daki gelir gider dengesini de olumsuz etkiliyor. Bu da emekli aylıklarının ve sağlık ödemelerini karşılama oranlarını düşürüyor.

