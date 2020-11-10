Ekonomi politikaları ülkeyi perişan hale getirdi

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaretin ardından iki lider, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını değerlendiren Karamollaoğlu, söz konusu istifanın ekonomide yeni bir başlangıç olabileceğini belirterek, “Ben bundan ümitvarım. Çünkü bugüne kadar uygulanan ekonomi politikaları perişan hale getirdi. Politikalarda ciddi bir değişiklik olacaktır” dedi.

Albayrak’ın istifasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, devlet kriziyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Türkiye’nin aile şirketi ve ticari işletme gibi yönetildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye de öyle yönetiliyor. Bu ülke bu şekilde yönetilemez. Türkiye bir anonim şirket mi, aile şirketi mi?” diye sordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 37. Olağan Kurultay’da tekrar genel başkan seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Pandemi dolayısıyla ötelenen ziyarette Karamollaoğlu’nu, CHP Genel Merkez binasının girişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak karşıladı. Karamollaoğlu’na ziyaretinde Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Cafer Güneş, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren görüşmeden sonra Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili üzgün olduğunu dile getirerek, “Ekonomik sıkıntılar herkesin evinde görülebiliyor. Şu çok önemli; böyle bir tabloda ekonomiden ve Hazine’den sorumlu bir bakan bu şekilde istifası bizim cumhuriyetimizde ilk kez görüldü. Devlet kriziyle karşı karşıyayız. Bir açıklama yapılmıyor. Neden, toplum bilgilendirilmiyor. İstifasının kabul edilip edilmediği bilinmiyor. Hangi gerçekçe ile istifa ettiği bilinmiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin aile şirketi ve ticari işletme gibi yönetildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye’de öyle yönetiliyor. Bu ülke bu şekilde yönetilmez. Türkiye bir anonim şirketi mi, aile şirketi mi? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Berat Albayrak istifa etti. Sorumlu mu, hayır! Sorumlusu Tayyip Erdoğan’dır. O kendisi söylemişti. Bir akıl tutulması var. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Veziri vererek şahı kurtaramazsınız” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili sorulara yanıt veren Karamollaoğlu, “İnşallah hayra vesile olur. Böyle bir inisiyatifin Berat Albayrak’ın kullanılması müspet bir gelişmedir. Biraz garip bir gelişmedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Bu ekonomide yeni bir dönemin başlamasına sebep olur. Bu istifan hükümet politikalarında ciddi değişikliklere vesile olabilir. Bundan sonra artık politikaların oluşmasında Berat Albayrak’ın bir etkisi olmayacak. Bundan önce ne kadar vardı bilmiyorum. Ben bundan ümitvarım. Çünkü bugüne kadar uygulanan ekonomi politikaları perişan hale getirdi. Politikalarda ciddi bir değişiklik olacaktır. Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda güvene ihtiyacı var. Güven olmadan is­tihdamın artması, bozulan ekonominin dengesinin düzelmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle geciken bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bunu hissediyoruz, bunun üstesinden gelmeye ihtiyacımız var. Bunun için diyaloga ihtiyacımız var. Siyasi partiler olarak farklı görüşlerimizi ifade etmeliyiz. Bu da bizim zenginliklerimiz olur. Önümüzdeki günlerde bir diyalog ortamının oluşmasını istiyoruz. Garip bir süreçten geçiyoruz. ABD seçimleri yapıldı. Mavi Vatan ve Azerbaycan’da meydana gelen durumlar büyük bir önem taşıyor. Türkiye’nin bu bölgede daha etkili olmaya hakkı var. Bunun için politikalar üretmesi gerekiyor” diye konuştu.

Medyanın Berat Albayrak’ın istifa haberini vermemesi ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Hazine’den sorumlu bakanın istifasının medya tarafından uzun süre verilmemesi çok üzücüdür” derken Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, “Ülkemizde fikir, düşünce hürriyetinde ciddi sorunlarımız var. İnşallah bir gün bunlar düzelir” diye yanıt verdi.

