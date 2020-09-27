Ekonomi pandemiyi katladı

Halka göre Türkiye’nin en büyük sorunu pandemi değil, ekonomi... Yapılan araştırmada vatandaşların yüzde 44’ü Türkiye’nin en büyük sorununu ekonomi olarak gördüğünü söylerken, pandemi diyenlerin oranı ise yüzde 22’de kaldı. Bu durum ise bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinin bile ekonomik sorunları saklayamadığını gözler önüne serdi.



Mak Danışmanlık tarafından Türkiye Gündem Araştırması’nda vatandaşa göre Türkiye’nin bir numaralı meselesi hâlâ ekonomi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise, “Bugünkü yöneticilerin yerine siz Türkiye’yi yönetiyor olsaydınız mevcut yöneticilerin yapmadığı ne yapardınız?” sorusuna verilen cevaplar oldu. Bu soruya vatandaşların yüzde 33’ü, “Bütün işlerde işi ehline verirdim” cevabıyla Türkiye’de liyakatle ilgili sorunların olduğuna dikkat çekti.



Araştırmada 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde oy kullanan vatandaşların önemli bir kısmının oy vereceği partinin değiştiğini gözler önüne seriyor.

“Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 19’u ‘değişecek’ cevabını verirken, yüzde 17’lik gibi bölüm ise henüz kararını vermemiş gözüküyor. Ankete katılanların yüzde 64’ü ise 24 Haziran’da oy verdiği partiye tekrar oy vereceğini ifade ediyor.

Vatandaşa göre ekonomideki sıkıntılar pandemiden daha ağır! MAK Danışmanlık tarafından yapılan Türkiye Gündem Araştırması’nda dikkat çeken veriler yer alıyor. Farklı konularla ilgili vatandaşa sorular yöneltilen araştırmada, ‘ülkenin en önemli sorununun ne olduğu’ şeklindeki soruya vatandaşların yüzde 44’ü ekonomik sorunlar cevabı verirken, pandemi cevabı verenlerin oranının ise yüzde 22’de kalması dikkat çekti. Bu durum ise bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinin bile Türkiye’deki ekonomik sorunları saklayamadığını gözler önüne serdi.



Mak Danışmanlık tarafından Türkiye Gündem Araştırması’nda vatandaşa göre Türkiye’nin bir numaralı meselesi hala ekonomi. Mart’ta Türkiye’de görülmeye başlanan koronavirüsle beraber her ne kadar ekonomi daha az konuşulmaya başlansa da vatandaşların yüzde 44’ü ekonominin Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu söylüyor. Araştırmaya göre, en büyük sorun yüzde 44 ile ekonomik sorunlar gelirken, ikinci sırada ise yüzde 22 ile pandemi geliyor. Pandemiyi yüzde 11 ile Ege/Akdeniz ve diğer bölgelerdeki sınır ötesi sorunlar ve yüzde 6 ile de adalet sorunu takip etti.



Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise “Bugünkü yöneticilerin yerine siz Türkiye’yi yönetiyor olsaydınız mevcut yöneticilerin yapmadığı ne yapardınız?” sorusuna verilen cevaplar oldu. Bu soruya vatandaşların yüzde 33’ü ‘bütün işlerde işi ehline verirdim’ cevabıyla Türkiye’de liyakatle ilgili sorunların olduğuna dikkat çekti. Aynı soruya vatandaşların yüzde 13’ü ‘ üretim ekonomisine öncelik verirdim’ cevabını verdi. “Bugünkü yöneticilerin yerine siz Türkiye’yi yönetiyor olsaydınız mevcut yöneticilerin yaptığı neyi yapmazdınız?” sorusuna ise vatandaşların yüzde 25’i ‘ekonomik konularda bazı uygulamaları yapmazdım (hayat pahalılığı/işsizlik/adil ekonomik dağılım/ihalelerin hep aynı firmaların alması)’ cevabını vermesi vatandaşların ekonomiden memnun olmadığını ortaya koyuyor.



Araştırmada 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde oy kullanan vatandaşların önemli bir kısmının oy vereceği partinin değiştiğini de gözler önüne seriyor. “Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 19’u ‘değişecek’ cevabını verirken, yüzde 17’lik gibi bölüm ise henüz kararını vermemiş gözüküyor. Ankete katılanların yüzde 64’ü ise 24 Haziran’da oy verdiği partiye tekrar oy vereceğini ifade ediyor.

