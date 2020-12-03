Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında eğitim yaşanan koronavirüs sebebiyle geçici bir süreliğine ertelenmişti.

Sürücü kursları 1 Haziran 2020 tarihinde Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tekrar açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakaların önüne geçmek için yeni tedbirler ve yasaklar yürürlüğe konuldu.

Yeni tedbirler nedeniyle sürücü olmak için düzenlenen ehliyet sınav tarihleri merak konusu oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı yapılan duyuruya göre ehliyet sınavları haftanın 7 günü 81 ilde gerçekleştirilmeye devam ediliyor.



