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Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?
Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Her yıl on binlerce insanın trafiğe çıkmasına ve şoför olmasına olanak sağlayan ehliyet sınavları ne zaman gerçekleştirilecek?
GÜNDEM 03.12.2020, 16:47
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Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında eğitim yaşanan koronavirüs sebebiyle geçici bir süreliğine ertelenmişti.
Sürücü kursları 1 Haziran 2020 tarihinde Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tekrar açıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakaların önüne geçmek için yeni tedbirler ve yasaklar yürürlüğe konuldu.
Yeni tedbirler nedeniyle sürücü olmak için düzenlenen ehliyet sınav tarihleri merak konusu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı yapılan duyuruya göre ehliyet sınavları haftanın 7 günü 81 ilde gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
Sürücü kursları 1 Haziran 2020 tarihinde Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tekrar açıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakaların önüne geçmek için yeni tedbirler ve yasaklar yürürlüğe konuldu.
Yeni tedbirler nedeniyle sürücü olmak için düzenlenen ehliyet sınav tarihleri merak konusu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı yapılan duyuruya göre ehliyet sınavları haftanın 7 günü 81 ilde gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
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