Ehliyet nasıl alınır? Ehliyet almak için gerekli belgeler neler?

İlk defa ehliyet alacak kişiler veya var olan ehliyet sınıfını başka bir sınıf ile değiştirmek isteyenler ehliyet nasıl alınır sorusunun cevabını merak ediyor.

Ehliyet almak isteyenler öncelikle bir kursa başvuru yaparak, gerekli eğitimleri almaları gerekiyor.

01/01/2016 tarihinde yapılan düzenlemeyle birlikte, eski tip sürücü belgeleri aynı zamanda imlik görevi de taşıyacak olan yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir.

Eski tip sürücü belgelerinin tdeğiştirme işlemleri için son gün ise 31 Aralık 2020



Ehliyet almak isteyenler önce yazılı sınav, ardından direksiyon sınavını başarıyla geçtikten sonra, ehliyet alınabiliyor.

Ehliyet almak için istenilen belgeler tamamlandıktan sonra emniyetle irtibata geçiliyor.



Ehliyet almak isteyen vatandaşlar öncelikle aşağıdaki belgeleri tamamlamak zorundalar.

* TC kimlik numarası bulunan kimlik (pasaport, nüfus cüzdanı)* Adli sicil kaydı (sabıka kaydı)* Diploma* 18 yaşını doldurmayanlar için veli/vasi muvafakatnamesi* Sağlık raporu



Ehliyet almak için zorunlu olan sağlık raporunu aşağıdaki kurumlardan alabilirsiniz.

* Aile sağlığı merkezleri (Sağlık ocakları)* Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri* Özel tıp merkezleri* Özel hastaneler* Özel muayenehane* Özel poliklinik



Adli sicil kayıtları gizli tutulan ve önceki dönemlerde sadece adliyelerden alınabilen bir evraktı.

Başta iş başvuruları başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından istenen adli sicil kaydı ya da bir başka deyişle “sabıka kaydı” ehliyet almak isteyenler içinde zorunlu kılınmış bir belgedir.

Önceleri kaymakamlıkların yan ısıra Emniyet Müdürlüğü ve Adli Sicil Müdürlüklerince verilen sabıka kayıtları artık e-devlet üzerinden de kolayca alınabiliyor…



Motosiklet SınıflarıM sınıfı sürücü belgesi Motorlu bisiklet, yani Moped sürücüleri içindir. Yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. 2, 3 ya da 4 tekerlekli mopedler için kullanılabilir. Bu ehliyet sınıfı ile kullanılabilecek araçların azami hızı saatte 45 km’yi, eğer içten yanmalı motoru varsa silindir hacmi 50 santimetreküpü, eğer elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez. Diğer tüm ehliyet sınıfları M sınıfına dahil olan moped’leri kullanabilir. 10 sene geçerlidir.

Normal motosiklet kullanımı için ise A1, A2 ve A sınıfı sürücü belgeleri mevcuttur. Bu sınıfların kullanıma izin verdiği araçlar, yaş alt sınırları, yetkili olduğu diğer sınıflar, deneyim gerekliliği ile geçerlilik süreleri ek olarak aşağıda listelenmiştir.

A1 : Silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletler. Yaş sınırı: 16. Geçerlilik: 10 sene

A2 : Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletler. Yaş sınırı:18. Geçerlilik: 10 sene. Ek yetkili sınıflar: A1

A : Sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Yaş sınırı: 20. Deneyim: 2 Sene (Eğer sürücü 24 yaş üzerinde ise deneyim şartı aranmaz.) Geçerlilik: 10 sene. Ek yetkili sınıflar: A1, A2

B1 : net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogram, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletler. Elektrikli araçların net ağırlık hesaplanmasında batarya ağırlığı dikkate alınmaz. Yaş sınırı: 16. Geçerlilik: 10 sene

Otomobil ve Kamyonet Sınıfları:

B : Otomobil ve kamyonet kullanıcılarına verilir. Belge sahibi, ilgili yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak zorundadır. Bu sürücü belgesi ile Azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanılabilir. Yaş sınırı: 18. Geçerlilik: 10 sene. Ek yetkili sınıflar: B1, F

BE : B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren bileşik araçlar. Yaş sınırı: 18. Geçerlilik: 10 sene. Deneyim: En az B sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, B, F

Kamyon ve TIR Sınıfları:

C1 : Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekiciler. Yaş sınırı: 18. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az B sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, B, F

C1E : C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar. Yaş sınırı: 18. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az C1 sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, BE, B, C1, F

C : Kamyon ve çekici araç. Yaş sınırı: 21. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az B sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, B, C1, F

CE : C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçlar. TIR ehliyetidir. Yaş sınırı: 21. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az C sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, BE, B, C1, C1E, C, F, eğer D sınıfı sürücü belgesi mevcut ise DE, D1 ve D1E

Otobüs ve Minibüs Sınıfları:

D1 : Minibüs sınıfı araçlar. Yaş sınırı: 21. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az B sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, B, F

D1E : D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçlar. Yaş sınırı: 24. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az B sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, BE, B, D1, F

D : Minibüs ve otobüs sınıfı araçlar. Yaş sınırı: 24. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az D sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, B, D1, F

DE : D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir. Yaş sınırı: 24. Geçerlilik: 5 sene. Deneyim: En az D sürücü ehliyeti Ek yetkili sınıflar: B1, BE, B, D1, D1E, D, F, eğer C sınıfı sürücü belgesi mevcutsa, CE, C1 ve C1E

Traktör Sınıfı:

F : Lastik tekerlekli traktörler. Yaş sınırı: 18. Geçerlilik: 10 sene

İş Makinesi Sınıfı:

G : İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara verilir. Yaş sınırı: 18. Geçerlilik: 10 sene

Yapılan yeni düzenlemelerin en önemli getirisi, düzenli aralıklarla sürücü belgesi alımının tekrarlanmasıdır. Bu sayede sürücülük hakkındaki en güncel bilgiler şoförlere düzenli aralıklarla iletilebilmesi ve trafik kuralları bilgilerinin tazelenmesi hedeflenmektedir. Ancak trafik kuralları hakkında ne kadar bilgili olursanız ve ne kadar dikkatli uygularsanız bile bu diğer araçlardaki sürücülerin de sizinle aynı hassasiyeti her zaman göstereceği anlamına gelmemektedir.



Adli sicil kaydı önceleri sadece belirlenmiş kurumlardan alınırken yaşanan yoğunluklar yüzünden zaman kaybına neden oluyordu.

Ancak bunun önüne geçebilmek için bir dizi yenilikler getirildi.

Adli Sicik kaydı şimdilerde e Devlet üzerinden alınabiliyor.

Peki adli sicil kaydı bir başka deyişle sabıka kaydını nasıl alacaksınız?

* https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi bağlantısına tıkladığınızda ilk olarak e Devlet kimlik doğrulama sayfası açılacaktır. Bu sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” sekmesine tıklayın.

* Kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıkladıktan sonra sisteme giriş sayfası açılacak. Bu sayfada istenen e devlet şifresi ve TC kimlik numaranızı eksiksiz girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” sekmesine tıklayın.

* Ardından sabıka kaydı alma ile ilgili bilgilendirme sayfası açılacak. Sayfanın en altında “Yukarıdaki Bilgilendirme Yazısını Okudum” ibaresinin yanındaki kutucuğu işaretledikten sonra devam sekmesine tıklayın.

* Bu işlemin ardından ekrana nüfus bilgileriniz gelecek. Bu sayfada sırasıyla Kurum Türü, Belgenin Neden Verileceği, Belgenin Nereye Verileceği hanelerini doldurun ve son olarak “Sorgula” sekmesine tıklayın.

Adli sicil kaydınız yoksa “YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR” ibaresiyle karşılaşırsınız.

Eğer adli sicil kaydınız varsa bunun detayları yine bu alanda gözükmektedir.

Bu belgeyi indirmek veya yazdırmak için sağ üstte bulunan “DOSYAYI İNDİR” seçeneğine tıklamanız ise yeterlidir.



Adli sicil kaydında, Adli Sicil Kanunu Madde 4 uyarınca tanımlanan bilgiler işlenir:

* Hapis cezası kararı,

* Hapis cezasının ertelenmesi kararı,

* Adli para cezaları,

* Seçenek yaptırıma çevrilen kısa süreli hapis cezası,

* Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalı ile ilgili karar,

* Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,

* Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,

* Ceza zaman aşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,

* Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

* Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar işlenir.



* Adli Sicil Kanunu Madde 5 uyarınca:

* Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,

* Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,

* İdarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez.