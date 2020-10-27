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EGM görevde yükselme ve ünvan değişikliği başvuru sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Başvuru Sonuçları açıklandı. İşte
GÜNDEM 27.10.2020, 10:58
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli sivil personel için 10/10/2020 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği başvuru sonuçları açıklandı.
Konuya ilişkin açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamada "12-16/10/2020 tarihleri arasında yapılan başvurular Sınav Kurulunca incelenerek bahse konu sınava girmesi uygun görülen ve görülmeyen adaylar belirlenmiş ve liste halinde yayınlanmıştır" denildi.
Öte yandan itirazda bulunan personel itirazlarını dilekçeleri ile birlikte 30/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden Personel Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Konuya ilişkin açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamada "12-16/10/2020 tarihleri arasında yapılan başvurular Sınav Kurulunca incelenerek bahse konu sınava girmesi uygun görülen ve görülmeyen adaylar belirlenmiş ve liste halinde yayınlanmıştır" denildi.
Öte yandan itirazda bulunan personel itirazlarını dilekçeleri ile birlikte 30/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden Personel Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
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