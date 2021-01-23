Eğitime uzak kalındı

Uzaktan eğitim döneminin ikinci yarıyılı da teknolojiye erişimde yaşanan sorunlarla beraber sona erdi. Geçen yılın ikinci yarısında yaşanan sorunlar bu yılın ilk yarısında da yaşandı. Eğitim-Bir-Sen’in yarıyıl değerlendirmesinde eşitsizliklere vurgu yapılarak, merkezi planlamanın yetersizliği eleştirilirken, alınacak önlemler ile birlikte yüz yüze eğitime geçilmesi istendi.



Eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı uzaktan eğitimin beraberinde getirdiği sorunlarla beraber sona erdi. Öğretim sıkıntılarının yanı sıra teknolojiye erişim noktasında yaşananlar, eğitim tarihimizde kalıcı izler bırakan sorunları da beraberinde getirdi.



Eğitim-Bir-Sen, eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yaptığı açıklamada, söz konusu dönemi eşitsizliklerin yaşandığı bir dönem olarak tabir etti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “EBA TV erişiminde bölgesel ve yöresel eşitsizlikler ile aynı eğitim kurumundaki öğrenciler arasında dahi var olan eşitsiz derse katılım imkânları, merkezî planlamanın göremediği sonuçlar üretmiştir. Bu olumsuz duruma rağmen öğretmenlerimizin öğrencilerin eğitimde geri kalmaması adına gösterdiği olağanüstü ve fedakârca çabalar, uzaktan öğrenimi mümkün kılmıştır” ifadeleriyle yaşananlar aktarıldı.



Açıklamada öğretmen açığına da değinilerek, “Öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik gibi hak kayıplarına neden olan güvencesiz istihdam türleriyle kapatılmak yerine, öğretmen ihtiyacı gözetilerek yarıyıl tatili döneminde en az 60 bin öğretmen atanması yapılmalıdır” çağrısı yer aldı.



Sözleşmeli öğretmenlik konusunda da sıkıntıların devam ettiğinin kaydedildiği sendika açıklamasında, “Aynı işi yapan, aynı sorumluluklara sahip kamu görevlileri arasında eşit olmayan özlük hakları doğuran statü farklılıkları kabul edilemez. Öğretmenler odasında farklı haklara sahip eğitimcilerin bulunması ayrımcılıktır. Bu ayrım eğitimciler arasında iş barışına, öğretmenin iç huzuruna ve eğitimin verimliliğine zarar vermektedir” denildi.

