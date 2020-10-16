Eğitimde yeni dönem başladı! Dikkat çeken detaylar... .

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 vizyonu kapsamında yepyeni bir projeyi hayata geçirdi

Proje kapsamında tarihi ve köklü değişiklikler planlanıyor. 23 projenin hazırlanarak Bakanlığa sunulduğu bildirilirken, okulların yeni dünya düzenine uygun 'eğitim sokakları'na dönüşmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, projeden büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğrencilerin öğrenmeye olan ilgisini canlı tutmak ve eğitim ortamlarını yeniden düzenlemek için "Yaşayan Okullar Projesi" başlatıldı. Okullarda artık bahçe tasarım alanları, beslenme dostu kantinler, yaratıcı eğitim koridorları, ekolojik alanlar olacak. Okullar dört duvardan adeta bir eğitim sokağına dönüşecek.

Projeyle zihni dinamik tutan ve birçok duyuya hitap eden öğrenme materyalleriyle eğitim ortamlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Projenin tanıtımı dün Sultanahmet Mesleki ve Teknik Okulu'nda yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve projeye destek veren mimarlık ofislerinin yetkilileri katıldı.

Proje çocukların hayalini kurdukları fiziki ortamların hazırlanması sağlanarak okullarda ekolojik ve sürdürülebilir bir okul kültürünün oluşmasına katkı sağlayacak. Çalışma kapsamında 15 mimarlık ofisi tarafından 23 proje hazırlandı. Yaklaşık olarak 150 bin metrekarelik proje alanıyla ortalama 450 derslik ile 15 bin öğrenciye erişmeyi hedefleyen Yaşayan Okullar Projesi'yle anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim iş okullarının bulundukları bölgenin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak yeniden yapımı ya da yenilenmesi sağlanacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Bugün benim çok ayrı bir mutluluğum var. Yükseköğretim hariç 12-13 yılımız bu mekânlarda geçiyor. Ve böyle bir mekanda, çocukların her gün soluduğu havanın, yaşadığı atmosferin onun hayatında nasıl iz bırakmasını istiyorsak, öyle iz bırakması için de bir çaba gerekiyor ve bugün o çabanın içindeyiz."

Bakan Selçuk 15 mimarın projeye gönüllü olarak destek verdiğini vurgulayarak, "Bu destek o kadar önemli ki 'dünya çapında yarışmaya girsek, nasıl okul mimarisi çalışması yaparız' sualinin yanıtı olarak bir proje gerçekleşiyor. Yaşayan okul projesiyle çocuğun okul ile birlikte, sanki tabii ortamında yaşıyormuş gibi, zorlama bir mekandan ziyade, onun günlük ihtiyaçlarını doğal olarak giderebileceği ve orada olmaktan dolayı mutluluk duyacağı bir ortamı oluşturmaya gayret ettik" diye konuştu.

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hayata geçirilen yeni proje ile 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesine, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerden okulların bakım onarımına, kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanacak. Projeye ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde okullar arası başarı farkından en olumsuz etkilenen okulların ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitimde bulunduğuna işaret etti.

Bu farkı azaltmak ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak için 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan önemli bir projeyi başlattıklarını belirten Selçuk, "Proje kapsamında bu okullara özellikle temel becerilerde özel eğitim destek programlarından bakım onarım, kütüphane, atölye ve spor alanları gibi çok sayıda altyapı desteğine kadar çok geniş bir alanda destek sağlayacağız. Proje kapsamında atılan adımları ve sağlanan gelişmeleri her ay düzenli olarak 81 il müdürümüzün katılımıyla değerlendireceğiz. Sağlanan iyileştirmeleri raporlar halinde paylaşacağız. Proje, bir yıl süreli olacak. Projeye destek veren Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve 81 il müdürümüze şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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