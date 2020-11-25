Eğitimde yanlı uygulamalardan vazgeçilmeli

Saadet Partisi Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, ‘Türkiye’de Öğretmenlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde paylaşılan raporda, öğretmen mülakatlarında yanlı uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğinin altı çizilerek, sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen gibi ayrımın ortadan kaldırılmasına vurgu yapıldı.

Saadet Partisi, ‘Türkiye’de Öğretmenlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Saadet Partisi’nin Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından hazırlanan raporda, eğitim sistemindeki problemler başta olmak üzere öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekildi. Eğitim ve öğretimin detaylı bir şekilde ele alındığı raporun sonuç kısmında yer alan çözüm önerileri de eğitimde izlenmesi gereken yol haritasını gözler önüne serdi.



Bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalara yer verilen raporda, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların genel olarak mali haklar, sosyal haklar, çalışma koşulları olduğuna dikkat çekildi. 3600 ek gösterge sözünün tutulması gerektiği belirtilen raporda, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkartılmasına vurgu yapıldı. Öğretmen mülakatlarında yaşanan yanlı uygulamaların kamu vicdanını rahatsız ettiği ve söz konusu durumdan dolayı birçok mağduriyetin yaşandığı ifade edilen raporda, şunları kaydedildi: “Mülakatlardaki yanlı uygulamalar ulvi olan öğretmenlik mesleğine başlamadan adayların istenmeyen farklı arayışlar içerisine girmesine neden olmaktadır.”



Raporun çözüm önerileri kısmında ise izlenmesi gereken yol haritasına dikkat çekildi. Raporda, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmelidir. Öğretmenlerin ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesinden hak ettikleri payı almalarına katkı sağlaması açısından ek ders birim ücretlerinde artış yapılmalıdır. Aylık karşılığı ders yükü konusunda yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda aylık karşılığı ders yükü tüm öğretmenler açısından eşitlenmelidir. Öğretmenlere fiilen görev yaptıkları her yıl için fiili hizmet zammı yani yıpranma payı ne yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.



Raporda, sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle aynı kurumda aynı işi yapmalarına rağmen istihdam statüsünün türünden dolayı kadrolu öğretmenlere tanınan haklardan faydalanamadıkları belirtildi. Öğretmenlerin yaptıkları iş karşılığı adil ücret almadığını altı çizilen raporda, “Öğretmen maaşları yetersiz durumdadır. Öğretmenlere ekonomik açıdan nefes aldıracak adımlar atılmamaktadır. Öğretmenlerin ek ders ücretleri günümüz ekonomik şartlarına göre çok düşük seviyededir” ifadeleri yer aldı.

