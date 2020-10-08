Eğitim işkenceye dönüştü! 7 kardeş EBA için böyle sıra bekliyor

Pandemi dolayısıyla milyonlarca öğrenci Eğitim Bilişim Ağı ( EBA) üzerinden eğitimlerini devam ettiriyor. Pandemi sürecinde Türkiye'nin en çok tartışılan konularının başında ise ‘EBA' sistemi geliyor.

Öğrenciler ya bilgisayar sıkıntısı ya da internet sıkıntısı yaşıyor. Her ikisi de olan öğrenciler ise sisteme girmekte sıkıntı yaşıyor.



Türkiye’de bilgisayarı, interneti hatta televizyonu bile olmayan on binlerce hane bulunurken bunlardan biri de Eskişehir'de göze çarpıyor. Sözcü'de yer alan habere göre Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Yaşa sokakta oturan ve apartman görevlisi Abdurrahman Acun, eşi Ayşe Acun ve 10 çocuğu ile birlikte yaşıyor. Baba Acun, hem evi geçindirmeye hem de 10 çocuğundan 7'sinin eğitimini tamamlamasına çalışıyor. Baba Abdurrahman Acun'un 7 çocuğu öğrenim görmesine rağmen ellerinde sadece bir adet laptop bilgisayarları bulunuyor. Evde öğrenim gören 7 çocuk ise tek laptopla eğitim alma mücadelesi içerisinde. Ortaya çıkan manzara eğitimde yaşanan sorunları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.



Acun ailesinde yaşayan 7 öğrenci, uzaktan eğitime geçişle birlikte online derslere giremiyor ve en temel haklardan biri olan eğitim hakkından uzak kalıyorlar.

Üniversite mezunu olan ancak KPSS sınavına hazırlanan Şirin Acun, Anadolu üniversitesi öğrencisi Emine Acun, Türk Telekom Lisesi son sınıf öğrencisi Emin Acun, Cumhuriyet Lisesi 3. sınıf öğrencisi Hira Acun, lise birinci sınıfa giden Siti Acun, 7. sınıf öğrencisi Cudi Acun ve 3. sınıf öğrencisi Rüstem Acun okumak için adeta mücadele ediyor.



Ellerinde bulunan tek laptopla eğitim mücadelesi içerisinde olan öğrenciler, mücadeleden de vazgeçmiyor ve okumak istiyorlar. K

PSS’ye hazırlanan abla Şirin Acun, “Her gün evin içerisinde bir gerginlik yaşanıyor. Eğitim almak adeta çileye dönüştü. Ortada bir tane bilgisayar var ama 7 kişi öğrenim görmeye çlışıyoruz. Hangimiz hangi zaman bilgisayarı kullanabileceğiz ya da hangisi dersini takip edecek? Dersler sürekli çakışıyor? Ödünç laptop bulmaya çalışıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Ailemize destek sunarlarsa çok seviniriz” dedi.



Abla Acun, “Bir laptopumuz var ve aynı anda ders dinleyemiyoruz. Bu yüzden kardeşlerim eğitimlerinden de çok geride kaldı. Ailemizde akıllı telefonda bir tane var. Onda da sıkıntılar yaşanıyor. Maddi durumumuz da yeterli değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

