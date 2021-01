Eğitim-Bir-Sen’den ‘Boğaziçi’ açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasından sonra başlayan eylemler kamuoyunu meşgul ederken, eylemler sırasında bazı gayrimeşru yapıların olaylara sirayet etme girişimleri dikkat çekmişti. Birçok kesimden söz konusu eylemlere ilişkin açıklamalar gelirken, Eğitim-Bir-Sen de söz konusu eyleme dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, atamaya tepki gösterenlere ilişkin, “Karşı çıkanlar, tepki verenler, eyleme çağıranlar ve eylemi yapanlar, sözde demokratik sosyal hukuk devletine, demokrasi kültürüne, özgürlükçülüğe, sivil siyasete önem verdiğini iddia etseler de aslında kendilerinden olmayan ve kendileri gibi düşünmeyenlerin Anayasal ve yasal güvenceler zemininde siyaset hakkını kullanmasından da düşünce ve fikir özgürlüğünden de rahatsızlar” denildi.



“Türkiye’nin vesayet dönemi vehimleri üzerinden halen kurtulamadığı en gereksiz yasaklardan ve en öncelikle kurtulması gereken sınırlamalardan biri olan kamu görevlilerine siyaset yasağını kaldırmayı düşünmediklerini itiraf olarak değerlendiriyoruz” ifadelerinin de yer aldığı sendika açıklamada, özgürlüğün önündeki engellerin kaldırılması, hiç kimsenin temel insan haklarından mahrum olmaması, demokratik tercihleri ve yaşam tarzı üzerinden ötekileştirilmemesi için ayrım yapmaksızın herkesin ve her kesimin hakkının savunulduğu kaydedildi.



Sendika açıklamasında, “Eğitim-Bir-Sen olarak yapılmak istenenleri görüyor ve niyetinizi çok iyi biliyoruz. Bir rektör ataması üzerinden yapılan bu hamlelerin odak noktasının liyakat değil aidiyet olduğunun farkındayız” ifadelerini kullanarak, üniversitelerin bir zihniyetin mülkü değil millete hizmet etmesi gereken kurumlar olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Üniversiteyle hiçbir bağı olmadığı halde meseleyi bir kalkışmanın ve kampüsleri ısıtmanın bir kıvılcımı olarak görenler başta olmak üzere bir akademisyenin siyasi tercihinden hareketle onu ve onun gibi düşünen herkesi öteki ilan etmek insan onuruna hakarettir. Kurulduğumuz günden bugüne her türlü ayrımcılığa ve haksızlığa karşı mücadele ettik, milletin iradesine yönelik her türlü saldırıya karşı yekvücut olarak durduk ve bu duruştan asla taviz vermeyeceğiz” denildi.