Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin Hakk’a yürüdü

Merhum Sevin’in cenazesi önce Memur-Sen Genel Merkezi’ne getirildi, yapılan tören sonrası merhumun cenazesi defnedilmek üzere Antep’e uğurlandı.

Memur-Sen Konfederasyonu teşkilatlarının ağabeyi ve emektar ismi Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bir süredir koronavirüs sebebiyle hastanede tedavi gören Sevin, dün sabah ebediyete irtihal etti. Merhum Mithat Sevin’in cenazesi, Memur-Sen Konfederasyonu’na getirilerek burada çalışma arkadaşlarından helallik alındı. Ardından cenaze namazı pandemi tedbirlerine uyularak kılındı. Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Ali Yalçın, “Dava arkadaşımız, teşkilatımızın ağabeyi, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcımız Mithat Sevin rahmet-i Rahman’a yürüdü. Rabbim mekânını cennet etsin. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı. Sevin’in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep’e dualarla uğurlandı.





