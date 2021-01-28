Egemen Korkmaz Başakşehir maçında kırmızı kart gördü

Trabzonspor'un yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, TFF Süper Kupa maçında yaşananların ardından kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği golün ardından saha karıştı. Golde faul olduğu yönünde itirazlar yaşanırken iki kulübe arasında arbede çıktı

Egemen Korkmaz çılgına dönerken hakem tarafından kırmızı kartla saha dışında kaldı

