Ege’de Alman-Yunan işbirliğiyle zulüm!

Suriye iç savaşından kaçan binlerce mülteci Yunanistan üstünden Avrupa'ya ulaşmak için Ege denizini aşmaya çalışıyor. Türkiye'nin Ege kıyılarından şişme botlarla yola çıkan mültecileri Yunan kuvvetleri ya botlarını patlatıyor ya da Türkiye karasularına geri itiyor. Almanya'nın yüzlerce mültecinin boğularak ölmesine neden olan Yunanistan ile işbriliği yaptığı ortaya çıktı.

Savaş gemileri, uçaklar, helikopterler, uydular ve sinyal bozucu araçlardan oluşan AB – Frontex filosu 2020 Mart ayından itibaren Ege denizinde görev yapıyor. Yunanistan'ın emrinde olan filo mültecileri bulup Yunan sahil güvenlik birimlerine haber veriyor.

Frontex filosunda yer alan Alman savaş gemisi bilindiği gibi Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisine içinde silah olduğu gerekçesiyle baskın düzenlemişti. Türkiye'yi suçlayan Alman savaş gemisinin insanlık dramına sessiz kaldığı ortaya çıktı. Alman savaş gemisi, Yunan kara sularına giren 40 kişilik kadın ve çocuğun da yer aldığı göçmen grubu Yunanistan'a haber verdi. Haberi alan Yunanistan filosunun göçmenleri zorla Türk karasularına geri ittiği, Alman savaş gemisinin ise bunu raporlarda gizlediği belirlendi.

Olay, AB'nin Sahil Koruma Ajansı'nın gizli ve sadece “Hizmete özel” raporlarında yer almasıyla ortaya çıktı. Raporda, Türk sahil güvenlik botlarının, insanlık dramına seyirci kalmadığı ve göçmenleri kurtardığına değinildi.

Lighthouse Reports ve Report Mainz'ın ortak yaptığı araştırmalara göre, AB gemileri göçmenleri durduruyor ancak kurtarmıyor. Göçmenlere müdahale için Yunanistan’ı çağırılıyor. Yunan hücumbotları ise göçmenlerin motorlarını bozuyor ve tehlikeli manevralarla Türk karasularına geri itiyorlar. Bazı göçmenler teknelerine veya şişme botlarına bağlanan iplerle açık denize çekiliyor. Yunan polisi, göçmenleri silahlarla tehdit ediyor, zaman zaman ateş açıyor. Yunan adalarına ulaşmayı başaranlar ise sürüklenerek denize atılıyor.

Alman Der Spiegel dergisi, Federal İçişleri Bakanlığı'nın olaylardan haberdar olduğunu ve üstünü örttüğü belirtiyor. Der Spiegel Dergisi, İçişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ı koruduğunu belirtiyor.

