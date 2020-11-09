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Ege yine beşik gibi! İşte son depremler listesi
Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardında bölgede artçılar devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor.
GÜNDEM 09.11.2020, 14:26
Ülkemizde meyana gelen depremler gündem konusu olmaya devam ederken başta İngiltere olmak üzere bugün yine bazı illerimizde deprem meydana geldi.
Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler endişeye sevk ederken 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığı İzmir depreminden bu yana Ege ve Ege denizi beşik gibi sallanıyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 9 Kasım Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; Yalova, İzmir, Van, Aydın, Manisa, Marmara Denizi, Soma, Sisam Adası, Kuşadası Körfezi, Gökova Körfezi, Ege denizi'nde büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler endişeye sevk ederken 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığı İzmir depreminden bu yana Ege ve Ege denizi beşik gibi sallanıyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 9 Kasım Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; Yalova, İzmir, Van, Aydın, Manisa, Marmara Denizi, Soma, Sisam Adası, Kuşadası Körfezi, Gökova Körfezi, Ege denizi'nde büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
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