Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamada Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
GÜNDEM 15.12.2020, 22:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
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