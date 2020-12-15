Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

