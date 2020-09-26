Ege denizinde deprem! Çanakkale'de hissedildi. İşte son depremler...
Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 26.09.2020, 23:08
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 1.39'da Yunanistan'ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.
Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.
Yer sarsıntısı, 24,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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