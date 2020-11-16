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Ege bölgesi beşik gibi! Bugün Türkiye'de nerede deprem oldu?
16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; Erzincan, Manisa, İzmir, Muğla, Kuşadası Körfesi, Aydın, Malatya'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı. İşte detaylar...
GÜNDEM 16.11.2020, 13:41
30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükselirken Ege Bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
İzmir'deki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere, toplam 3.630 artçı sarsıntı yaşandı.
Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken bugün yine bazı illerimizde deprem oldu...
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; Erzincan, Manisa, İzmir, Muğla, Kuşadası Körfesi, Aydın, Malatya'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İzmir'deki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere, toplam 3.630 artçı sarsıntı yaşandı.
Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken bugün yine bazı illerimizde deprem oldu...
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; Erzincan, Manisa, İzmir, Muğla, Kuşadası Körfesi, Aydın, Malatya'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
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