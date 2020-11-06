Ege beşik gibi sallanıyor! İşte son depremler listesi

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 114 olurken 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirmişti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını duyurmuştu.

İzmir depremi sonrası Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken bugün yine bazı illerimizde deprem oldu...

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 6 Kasım Cuma tarihli son depremler listesine göre; Kuş Adası Körfezi, Sisam Adası, Kahramanmaraş, Ege Denizi, Muğla, Kütahya, Burdur, Malatya, Kars, Ankara'da büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

