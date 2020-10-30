Efsane futbolcu Ronaldinho'dan Azerbaycan'a destek

Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a yayınladığı video ile destek verdi.

Ronaldinho, ""Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Azerbaycan'daki tüm insanlara kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Umarım herkes sağ salim evlerine döner. Azerbaycan çok iyi karşılandığım bir ülke, yakında yeniden gitmek isterim" ifadelerini kullandı.

