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Efsane futbolcu Ronaldinho'dan Azerbaycan'a destek

Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a Ermenistan'ın saldırılarından ötürü destek verdi.

GÜNDEM 30.10.2020, 02:23
Efsane futbolcu Ronaldinho'dan Azerbaycan'a destek
Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan  Azerbaycan'a yayınladığı video ile destek verdi.
Ronaldinho, ""Azerbaycanlı herkese sarılmak istiyorum. Azerbaycan'daki tüm insanlara kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Umarım herkes sağ salim evlerine döner. Azerbaycan çok iyi karşılandığım bir ülke, yakında yeniden gitmek isterim" ifadelerini kullandı.
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