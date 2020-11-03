Efsane eski futbolcu Maradona hastanelik oldu

Dünya futbol tarihinin en önemli yıldızlarından olan Diego Armando Maradona, hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Covid-19 testi negatif sonuçlanan ancak kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Maradona'nın birkaç gün süreyle gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Öte yandan Maradona, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladıktan sonra, teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia'nın, Patronato ile oynayacağı maçı izleyemeden stadyumdan ayrılmıştı.

