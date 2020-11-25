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Edirne Belediyesi duyurdu! 36 saatlik su kesintisi

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada şehirde 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.

GÜNDEM 25.11.2020, 20:33
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Edirne Belediyesi duyurdu! 36 saatlik su kesintisi
Edirne Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı’nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranının yüzde 3 seviyesine indiği belirtildi.
Söz konusu durumla ilgili yapılan açıklamada, Kayalıköy Barajı’ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı’ndan sağlanacağı, Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkisinde bağlantı çalışması sebebiyle kesinti yaşanacağı bilgisi verildi.

Yaşanacak su kesintisine ilişkin vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi

"Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı’nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranı yüzde 3 seviyesine inmiştir. Bu sebeple DSİ Bölge Müdürlüğünce baraj su alma yapısındaki vananın kapatılacağı Belediyemize bildirilmiştir. Kayalıköy Barajı’ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı’ndan sağlanacaktır.
Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı’ndan sağlanabilmesi için Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkiinde bağlantısı yapılacak olup şehir merkezine su iletimi bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır. Bu sebeple 26 Kasım Perşembe günü 13.00’ten itibaren azami 36 saat süre ile şehir merkezine su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
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