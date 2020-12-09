EDHO’da skandallar bitmiyor! Bu kez camiyi hedef aldılar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tepki çeken cami sözleri! Hükümete yakın havuz medyası arasında yer alan ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide yer alan cami sözleri tepki çekti.



Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yayınlanan bir sahnede oyuncular arasında geçen diyalogda, "Hırsızı nerede aramazsın? Camide." ifadeleri kullanılarak, karanlık işlerin konu edindiği dizide camilerimiz hakkında tepki çeken ifadeler kullanıldı.



Hükümete yakınlığıyla bilinen ATV’de yayınlanan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli dizi ilk skandalı cami sahnesi değil. Daha öncede tartışmalara neden olan dizide, çarşaf kıyafetine yönelik cahilane bir tavır sergilenmişti. Söz konusu sahnede iki mafya grubu arasında vuku bulan arama ve saklanma faaliyeti sırasında saklanan gruptaki iki hırsız çarşaf giyerek kendilerini arayan isimlerden kaçmıştı.

Şiddet ve evlilik dışı ilişki gibi noktalarda da ahlak ve maneviyata aykırı unsurları konu eden dizinin üst üste imza attığı skandallara vatandaşlar tepki gösteriyor.

