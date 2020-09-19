Eddie Newton'dan hakeme tepki!
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'dan hakeme tepki!
GÜNDEM 19.09.2020, 20:06
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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton maça durgun başladıklarını ve sonrasında oyunu aktararak, "Bence lehimize verilmesi gereken 2 penaltı kararı vardı. Verilmeyen bir de golümüz var. Takımımın yeni formasyona iyi adapte olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız onlardan istenenleri tam olarak uygulamaya çalıştılar. Ve bunu sahada görmek beni memnun etti." diye konuştu.
Hakemlerin kararlarına karşı mücadele etme şansının olmadığını vurgulayan Newton, bir gazetecinin yeni transferlerin oyunundan memnun olup olmadığını sorması üzerine, "Yeni transferlerimizin aramıza katılmasının üzerinden çok süre geçmedi. Yeni bir formasyonla oynuyorlar. Yeni bir ülkedeler ve yeni bir futbol tarzına adapte olmak zorundalar. Bütün bunları düşündüğünüzde ve işin içine kattığınızda yeni transferlerimizin performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler." değerlendirmesinde bulundu.
Hakemlerin kararlarına karşı mücadele etme şansının olmadığını vurgulayan Newton, bir gazetecinin yeni transferlerin oyunundan memnun olup olmadığını sorması üzerine, "Yeni transferlerimizin aramıza katılmasının üzerinden çok süre geçmedi. Yeni bir formasyonla oynuyorlar. Yeni bir ülkedeler ve yeni bir futbol tarzına adapte olmak zorundalar. Bütün bunları düşündüğünüzde ve işin içine kattığınızda yeni transferlerimizin performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler." değerlendirmesinde bulundu.
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