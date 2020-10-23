Eddie Newton, Pereira ile görüştü: F.Bahçe maçında iki kişilik oynayın

Trabzonspor'da pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Eddie Newton, takım kaptanı Pereira ile özel bir görüşme yaptı ve Fenerbahçe maçında kesinlikle hata istemediğini söyleyerek; herkesin iki kişilik oynamasını istedi.



Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Trabzonspor'un takım kaptanı Pereira’dan takım arkadaşlarıyla daha sıkı diyaloglar kurulmasını isteyen İngiliz çalıştırıcı, takıma yeni katılanların alışma sürecine yardımcı olunmasını da talep etti.

Pereira da Newton'a içinin rahat olmasını isteyerek, yeni arkadaşlarla kaynaşma sürecini hızlandırıp en kısa sürede çok iyi bir takım haline geleceklerini sözünü verdi.

Bu arada Trabzonspor yarın özel bir uçakla İstanbul’a hareket edecek ve maçtan sonra yine özel uçakla Trabzon’a geri dönecek.

