Eczaneler ve kargolar bugün açık mı? 1 Ocak'ta nereler açık?

Türkiye yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması ile güne başladı..

31 Aralık Perşembe akşamı 9'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak sabah 5'te sona erecek.

Yeni yıl ile birlikte vatandaşlar eczane ve kargo gibi işletmelerin bugün açık olup olmayacağını merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgeye göre eczaneler ve kargo şirketleri sokağa çıkma yasağı uygulamasından muaf.

Ancak bugün 1 Ocak resmi tatil olması nedeniyle eczanelerin nöbetçi olanları hariç, kargo şirketlerinin büyük bölümü kapalı olacak.

Bir başka deyişle 1 Ocak’ta yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Resmi tatil olması nedeniyle de kargolar bugün çalışmayacak.

