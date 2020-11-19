Eczacılık sınav giriş belgeleri yayımlandı

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınavı 29 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 19 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



Öte yandan 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınavına girecek adaylara kritik bir uyarı geldi

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavlarına girecek adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları duyuruldu...



