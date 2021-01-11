Ebediyatımızda Kudüs izleri

AGD Kâğıthane’nin düzenlediği “Edebiyatımızda Kudüs” konferansında konuşan Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, “Abdülhamid Han’ın Erbakan Hoca’nın Kudüs duruşu vardı. Yıllarca şairlerimize, yazarlarımıza ilham kaynağı olan Kudüs-ü Şerif ebedi başkentimizdir.” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kâğıthane Şubesi, “Adım Adım Beytükmakdis Dersleri” eğitim serisi kapsamında “Edebiyatımızda Kudüs” konulu online bir konferans gerçekleştirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı programda Kudüs’ün manevi kimliğine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Kudüs-ü Şerif’in Müslümanlar için önemini anlatan Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, “Bugün burada, 401 yıl boyunca ecdadımızın hâkimiyetinde kalan mübarek şehir Kudüs’ten bahsedeceğiz. Cenab-ı Hakk bazı mekânlara ve zamanlara kutsiyet atfetmiştir, bunlardan biri Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, üçüncüsü de Kudüs-ü Şerif’tir. Ne yazık ki ilk mescidimiz Mescid-i Aksa’da bugün Siyonistlerin nâmahrem eli var. Ecdadımız o namahrem elleri çokça kırdı ve o hain elleri kıracak olan yine o ecdadımızın mübarek nesli olacaktır.” diye konuştu.

Kudüs-ü Şerif’in birçok peygamberin tevhid mücadelesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Oğuzhan Aydın, “Yüce peygamberlerden Hz. İbrahim’in, Hz. İshak’ın, Hz. Yakup’un, Hz. Yusuf’un ve Hz. Sara annemizin kabri Kudüs’tedir. Hz. İsa’nın doğduğu, Hz. Zekeriya’nın ve Meryem validemizin yaşadığı mübarek şehirdir Kudüs. Kudüs, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) vasiyeti, Hz. Ömer’in yadigârıdır. Asr-ı Saadet halifeleri, Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar ve daha nice İslam devletleri Kudüs’e büyük hizmetlerde bulundular. Bu kutlu şehir 88 yıl Haçlı esaretinde kaldıktan sonra büyük İslam kumandanı Selahaddin Eyyubi tarafından yeniden fethedildi.” ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatına damga vuran önemli isimlerin, eserlerinde Kudüs’e büyük önem atfettiklerini anlatan Aydın, “Mehmet Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Nuri Pakdil, Ahmet Kutsi Tecer, Arif Ay gibi edebiyatçılarımız mısralarında, satırlarında Kudüs-ü Şerif’i hep özlemle ve heyecanla anlatmışlardır. İnşallah bu topraklardan Kudüs ruhunu gelecek nesillere aktaracak yeni şairler, edebiyatçılar çıkacaktır. Anadolu Gençlik Derneği, Kudüs’ün özgürlüğünü hiçbir zaman gündeminden düşürmeyen bir teşkilattır. Ben inanıyorum ki Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına en büyük katkıyı Anadolu Gençlik vermiştir.” diye konuştu.

Sultan Abdülhamid Han’ın ve Erbakan Hoca’nın Kudüs davasına duydukları hassasiyetten övgüyle bahseden Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ulu Hakan Abdülhamid Han hükümdarlığı boyunca hep Siyonist Yahudilerin tuzaklarına karşı mücadele etti. Kendisine Filistin topraklarını satması karşılığında para teklif edildiğinde “Ecdadımızın kan dökerek aldığı o toprakları size satmam” dedi. Bunun gibi asil bir duruşu olmalı insanın, bir aşkı, bir dâvası olmalı. Abdülhamid Han’ın, Erbakan Hoca’nın Kudüs duruşu vardı. Kim neyi ilan ederse etsin biz can-ı gönülden bir kez daha diyoruz ki; Kudüs-ü Şerif, Filistin’in ve Müslümanların ebedi başkentidir.”

“Gel anne ol,

Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar.

Adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır.

Yürü kardeşim ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.”

Kudüs şairi Nuri Pakdil

